Papa Francesco: “Pagare le tasse è un dovere” (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 18 ottobre 2020: “Desidero rivolgere un pensiero ai pescatori fermati in Libia”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 18 ottobre Papa Francesco si è soffermato sul brano del Vangelo: “La lettura ci mostra Gesù alle prese con l’ipocrisia dei suoi avversari, che gli chiedono se è lecito pagare le tasse. ‘Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’, replica Gesù“. “Con questa risposta – ha sottolineato il Pontefice – Gesù si pone al di sopra di ogni polemica. Riconosce che le tasse vanno pagate, ma soprattutto ricorda che ogni persona porta in sé un’altra immagine, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020) L’Angelus didi domenica 18 ottobre 2020: “Desidero rivolgere un pensiero ai pescatori fermati in Libia”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 18 ottobresi è soffermato sul brano del Vangelo: “La lettura ci mostra Gesù alle prese con l’ipocrisia dei suoi avversari, che gli chiedono se è lecito pagare le. ‘Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’, replica Gesù“. “Con questa risposta – ha sottolineato il Pontefice – Gesù si pone al di sopra di ogni polemica. Riconosce che levanno pagate, ma soprattutto ricorda che ogni persona porta in sé un’altra immagine, ...

Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell’Angelus. “In questa sentenza di Gesù si trova non solo il criterio della distinzione tra sfera politica e sfera religiosa, ma emergono chiari ...

La preghiera del Papa per “incoraggiare” i pescatori sequestrati “e per la pace in Libia”

Al tempo stesso, è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana e nella storia». Papa Francesco lo afferma all'Angelus di oggi, 18 ottobre 2020, spiegando che «da qui deriva la missione ...

