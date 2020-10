Ordine d’arrivo MotoGP | GP Aragon 2020 | risultato e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il Motomondialeha visto oggi, domenica 18 ottobre, svolgersi ladel GP di, che si è disputata al MotorLand, ed è stata valida come decima del calendario iridato della. Non è partito, bloccato dal Coronavirus, Valentino Rossi, mentre si è ritirato Francesco Bagnaia.D’ARRIVO GP1 A. RINS 25:14.246 2 J. MIR +0.965 3 A. MARQUEZ +1.138 4 M. VIÑALES +1.9255 F. MORBIDELLI +4.029 6 T. NAKAGAMI +5.458 7 J. MILLER +5.8378 A. DOVIZIOSO +6.123 9 C. CRUTCHLOW +6.628 10 J. ZARCO +7.533 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti ...