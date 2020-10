Nuovo Dpcm in arrivo: scuola con ingressi scaglionati, palestre, piscine, bar e ristoranti (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è tutti in attesa del Nuovo annunciato Dpcm che dovrebbe irrigidire i divieti e le restrizioni in bilico tra la paura del contagio e quella di creare una nuova crisi economica. Il Nuovo documento, ancora incompleto dovrebbe prevedere nuove regole per la scuola, per bar e ristoranti, palestre, ma anche smart working. fino al 70 o 75%. In un vertice con i governatori delle regioni il Ministro Speranza ha spiegato che l’irrigidimento delle misure è previsto solo per le attività non essenziali per evitare a dover arrivare a prendere le misure adottate da Francia e Germiania e scongiurare che si debba poi arrivare a pretendere ulteriori restrizioni per localo come pub e palestre. Quello che si sta tentando di fare in queste ore è ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 18 ottobre 2020) Si è tutti in attesa delannunciatoche dovrebbe irrigidire i divieti e le restrizioni in bilico tra la paura del contagio e quella di creare una nuova crisi economica. Ildocumento, ancora incompleto dovrebbe prevedere nuove regole per la, per bar e, ma anche smart working. fino al 70 o 75%. In un vertice con i governatori delle regioni il Ministro Speranza ha spiegato che l’irrigidimento delle misure è previsto solo per le attività non essenziali per evitare a dover arrivare a prendere le misure adottate da Francia e Germiania e scongiurare che si debba poi arrivare a pretendere ulteriori restrizioni per localo come pub e. Quello che si sta tentando di fare in queste ore è ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - tigrelt : RT @ChiodiDonatella: #DPCM:#COPRIFUOCO SI O NO? #CONTE CHIEDE ALLA STAMPA DI NON CREARE CONFUSIONE. A QUELLA CI PENSA LUI. Il governo fren… - Angelika040571 : RT @ChiodiDonatella: #DPCM:#COPRIFUOCO SI O NO? #CONTE CHIEDE ALLA STAMPA DI NON CREARE CONFUSIONE. A QUELLA CI PENSA LUI. Il governo fren… -