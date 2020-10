Niente terapia per colpa del coronavirus, stroncata dal cancro a 31 anni: lascia un figlio di 6 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) Regno Unito, la tragica storia di Kelly Smith fa il giro del mondo. A riportare la notizia il Daily Mail, dove sono state riportate le testimonianze dei genitori della giovane donna morta a 31 anni per un grave tumore. Insieme alle parole della coppia di coniugi raccolti nello sconforto per la grave perdita, anche le riflessioni di altri pazienti oncologici che vivono nella stessa paura di perdere la loro vita. Nel Daily Mail si legge: “Mandy, la madre della giovane, e il patrigno Craig Russell hanno avviato una petizione cheha già raccolto oltre 316.00 firme, per chiedere al governo di porre fine ai ritardi nel trattamento del cancro durante questa pandemia. La coppia ha anche incontrato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock. “Il cancro è una ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Regno Unito, la tragica storia di Kelly Smith fa il giro del mondo. A riportare la notizia il Daily Mail, dove sono state riportate le testimonianze dei genitori della giovane donna morta a 31per un grave tumore. Insieme alle parole della coppia di coniugi raccolti nello sconforto per la grave perdita, anche le riflessioni di altri pazienti oncologici che vivono nella stessa paura di perdere la loro vita. Nel Daily Mail si legge: “Mandy, la madre della giovane, e il patrigno Craig Russell hanno avviato una petizione cheha già raccolto oltre 316.00 firme, per chiedere al governo di porre fine ai ritardi nel trattamento deldurante questa pandemia. La coppia ha anche incontrato il ministro della Salute britco, Matt Hancock. “Ilè una ...

