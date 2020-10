Milan, Calabria nella bufera: gestaccio nei confronti dell’Inter – FOTO (Di domenica 18 ottobre 2020) Davide Calabria ha commentato in maniera “poco elegante” la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter – FOTO Il Milan continua il suo ruolino di marcia impeccabile nel post lockdown: la squadra di Pioli non ha conosciuto più sconfitte dalla ripresa del campionato ed ora si trova in solitaria al primo posto. Primo posto frutto anche della grande prestazione nel derby, commentata in maniera “poco elegante” da Davide Calabria: ecco il gestaccio dopo la vittoria contro l’Inter con la doppietta di Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Davideha commentato in maniera “poco elegante” la vittoria delnel derby contro l’Inter –Ilcontinua il suo ruolino di marcia impeccabile nel post lockdown: la squadra di Pioli non ha conosciuto più sconfitte dalla ripresa del campionato ed ora si trova in solitaria al primo posto. Primo posto frutto anche della grande prestazione nel derby, commentata in maniera “poco elegante” da Davide: ecco ildopo la vittoria contro l’Inter con la doppietta di Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com

Sandro19714 : So ragazzi #InterMilan Milan, Calabria nella bufera: gestaccio nei confronti dell’Inter – FOTO via @OneFootball. Le… - lorenzogizz : @endriuco @PacoScn @fleurrdellys Secondo me i peggiori del Milan Saelemaekers e Calabria - Claplaz : @auro_milan Ma il proprio allenatore va sostenuto, non insultato, dai. Non pensi anche al fatto che il Milan abbia… - PianetaMilan : @acmilan, @davidecalabria2 esalta il gruppo dopo la vittoria nel derby: ecco il post - #Milan #Inter #DerbyMilano… - sportli26181512 : Milan, le pagelle di Calabria: prova convincente contro Perisic: Davide Calabria ha confermato, nel derby, le ottim… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calabria Milan, Calabria esalta il gruppo dopo la vittoria nel derby: ecco il post Pianeta Milan Milan, Calabria nella bufera: gestaccio nei confronti dell’Inter – FOTO

Il Milan continua il suo ruolino di marcia impeccabile nel post ... Primo posto frutto anche della grande prestazione nel derby, commentata in maniera “poco elegante” da Davide Calabria: ecco il ...

Inter-Milan, la reazione social dei rossoneri | FOTO

Sulla stessa scia è anche Calabria, che posta la stessa foto di Romagnoli: “Che gruppo, che derby, questo è il Milan”. Il post di Sandro Tonali è significativo del grande gruppo che è riuscito a ...

Il Milan continua il suo ruolino di marcia impeccabile nel post ... Primo posto frutto anche della grande prestazione nel derby, commentata in maniera “poco elegante” da Davide Calabria: ecco il ...Sulla stessa scia è anche Calabria, che posta la stessa foto di Romagnoli: “Che gruppo, che derby, questo è il Milan”. Il post di Sandro Tonali è significativo del grande gruppo che è riuscito a ...