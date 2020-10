“L’ha lasciato”, Belen e Antonino rivoluzione in vista | La dura decisione (Di domenica 18 ottobre 2020) Belen Rodriguez è una delle donne più amate e apprezzate della televisione italiana. Attualmente è al timone della conduzione di Tu si que vales!, ma è al centro dell’attenzione del la sua nuova fiamma. Si tratta di Antonio Spinalbese, un ragazzo più giovane di lei di 10 anni. Per questo motivo molti l’hanno criticata, ma … L'articolo “L’ha lasciato”, Belen e Antonino rivoluzione in vista La dura decisione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 18 ottobre 2020)Rodriguez è una delle donne più amate e apprezzate della televisione italiana. Attualmente è al timone della conduzione di Tu si que vales!, ma è al centro dell’attenzione del la sua nuova fiamma. Si tratta di Antonio Spinalbese, un ragazzo più giovane di lei di 10 anni. Per questo motivo molti l’hanno criticata, ma … L'articolo “L’ha lasciato”,inLaproviene da www.meteoweek.com.

pulaelia : @marco__ermini Fai una cosa caro marco,non arrampicarti te sugli specchi che se no scivoli e vai a vuoto come d’amb… - Mainaxcs : @gianlucac1 @kio_avalon @AurelianoStingi @Doom3Gloom Zangrillo? dopo averlo scatenato, l'ha lasciato andare avanti solo come un lemming - FredMosby_ : @severusmagiustu Se l'ha lasciato quest'anno c'è anche da farle i complimenti perché ha scelto il contesto storico… - EricaErichina79 : @Chicca_colors @jenniesjeans No lei stava ancora con monte L ha lasciato dentro la casa - farfallab1anca : RT @_portamivia_: HA BUTTATO L’ANELLO NEL FUOCO. HA BRUCIATO L’ANELLO E TUTTI GLI ALTRI RICORDI CHE AVEVA CONSERVATO IN TUTTI QUESTI ANNI E… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ha lasciato” Giocano a calcio in piazza, ma la palla è un povero gatto. E finisce male per tutti ciociariaoggi.it