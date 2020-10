Jazmin Grimaldi cancella il suo passato (su Instagram) per iniziare una nuova vita da cantante

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 ottobre 2020) Jazmin Grace Grimaldi, 28 anni, figlia di Alberto di Monaco e dell’americana Tamara Jean Rotolo, ha cancellato da Instagram tutto il suo passato. Comprese le dediche affettuose al papà principe che l’ha riconosciuta solo nel 2006 ma con cui oggi ha «un bellissimo rapporto». Quando lui s’è ammalato di coronavirus, lei, in pena per la sua salute, ha postato una foto di loro due insieme, sereni e sorridenti. Quell’immagine sul suo profilo Instagram non c’è più. Come non c’è più traccia dei soggiorni a Montecarlo o degli scatti col fidanzato Ian Mellencamp, musicista, modello nonché nipote del rocker John Cougar, a cui è legata dal 2018. Jazmin ha fatto sparire ogni ricordo privato per dedicare il suo profilo social (che conta oltre 20 mila follower) esclusivamente alla sua carriera da cantante. Per la precisione al singolo One day at a time, uscito venerdì 16 ottobre e frutto della collaborazione con Ian Mellencamp.