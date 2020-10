Il CBD diventa illegale in Italia: a rischio i negozi di cannabis light (Di domenica 18 ottobre 2020) Foto Wikimedia CommonsIl ministero della Salute ha inserito il CBD tra i medicinali con sostanze stupefacenti. Rischiano la chiusura di negozi di cannabis light. CBD illegale La decisione riguarda tutti i prodotti a base di CBD come l’olio o il cannabidiolo, comprese le creme e tutti gli altri prodotti venduti nei negozi di cannabis light. Una decisione che contrasta l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha riconosciuto le proprietà mediche del metabolita definito non psicotropo. In parole povere non procura lo ‘sballo’ e non dà assuefazione. L’Oms aveva raccomandato all’Italia una riforma per riconoscere le proprietà mediche della cannabis chiedendo di non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Foto Wikimedia CommonsIl ministero della Salute ha inserito il CBD tra i medicinali con sostanze stupefacenti. Rischiano la chiusura didi. CBDLa decisione riguarda tutti i prodotti a base di CBD come l’olio o il cannabidiolo, comprese le creme e tutti gli altri prodotti venduti neidi. Una decisione che contrasta l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha riconosciuto le proprietà mediche del metabolita definito non psicotropo. In parole povere non procura lo ‘sballo’ e non dà assuefazione. L’Oms aveva raccomandato all’una riforma per riconoscere le proprietà mediche dellachiedendo di non ...

LucaBizzarri : Nel silenzio totale si stanno distruggendo migliaia di posti di lavoro con una bugia. Il Cbd non è una droga.… - ilriformista : Il Cbd diventa uno stupefacente, negozi di #cannabislight a rischio chiusura - Aquisark : RT @Monicanpl: Non un passo avanti ma mille passi indietro. - fm197544 : RT @Monicanpl: Non un passo avanti ma mille passi indietro. - ComVentotene : RT @Monicanpl: Non un passo avanti ma mille passi indietro. -