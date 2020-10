"Gerry Scotti ha conosciuto mio padre prima di me". Tutto vero: le toccanti parole di Rudy Zerbi a Verissimo (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 17 ottobre, anche Rudy Zerbi, giudice di Tu si que vales. E Zerbi, parlando di Gerry Scotti, altrettanto presente a Verissimo in una ospitata di coppia, ha speso parole sorprendenti. Per la precisione un aneddoto sorprendente: "Hai conosciuto il mio papà prima di me. Se ci pensi è una cosa clamorosa", ha affermato Zerbi. "Questo è un colpo di scena", ha risposto Scotti. Di che si parla? Presto detto: Zerbi è il figlio di Davide Mengacci, ma ha scoperto di esserlo soltanto in età avanzata. Insomma, dopo che Gerry ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 17 ottobre, anche, giudice di Tu si que vales. E, parlando di, altrettanto presente ain una ospitata di coppia, ha spesosorprendenti. Per la precisione un aneddoto sorprendente: "Haiil mio papàdi me. Se ci pensi è una cosa clamorosa", ha affermato. "Questo è un colpo di scena", ha risposto. Di che si parla? Presto detto:è il figlio di Davide Mengacci, ma ha scoperto di esserlo soltanto in età avanzata. Insomma, dopo che...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - Striscia : La famiglia di Striscia si allarga: Gerry Scotti diventa nonno! Tanti auguri ?? ma per noi rimarrai sempre zio Gerr… - Tecnaam : Secondo me è un antenato di Gerry Scotti - ilGerrino92 : RT @Gio79803890: Ricaduta libera · 3353 17.13 Choc storico di zio Gerry Scotti che per poco in replica non batte l eredità ???? #cadutalibera -