Distinguere il Covid dall’influenza: lo Spallanzani avvia la sperimentazione dei test (Di domenica 18 ottobre 2020) “Una buona notizia arriva dallo Spallanzani, dove verranno sperimentati i test naso-faringei in grado di Distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) e Covid-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione con il maggior numero di casi testati per abitanti. E’ necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti”. Lo afferma l’assessore alla Sanità del Lazio, Luca D’Amato.L'articolo Distinguere il Covid dall’influenza: lo Spallanzani avvia la sperimentazione dei test MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Una buona notizia arriva dallo, dove verranno sperimentati inaso-faringei in grado ditra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) e-19. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione con il maggior numero di casiati per abitanti. E’ necessario che i medici di medicina generale in sicurezza visitino a domicilio i pazienti”. Lo afferma l’assessore alla Sanità del Lazio, Luca D’Amato.L'articoloildall’influenza: loladeiMeteoWeb.

cjmimun : 'Presto lo Spallanzani sperimentera' i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di… - marisavillani : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - gaiagioiared : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - GFabrygherardi : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… - juanne78 : RT @FmMosca: L’influenza stagionale si chiama #COVID19, è anch’essa un coronavirus e quali conferme abbiamo che i tamponi non stiamo tracci… -

Ultime Notizie dalla rete : Distinguere Covid CORONAVIRUS o INFLUENZA? Ecco COME si Possono distinguere le due MALATTIE iLMeteo.it Covid Lazio, bollettino oggi: 1.198 nuovi positivi e 6 morti. A Roma 574 casi. Contagi record a Frosinone (+275)

La situazione dei contagi da coronavirus nel bollettino della Regione Lazio di oggi, 18 ottobre 2020. Su 23mila tampoi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di ...

Covid Lazio, bollettino oggi: record di nuovi positivi (1.198), sei i morti. A Roma 574 contagi

A Frosinone record di casi. Una buona notizia presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal COVID-19. Uno ...

La situazione dei contagi da coronavirus nel bollettino della Regione Lazio di oggi, 18 ottobre 2020. Su 23mila tampoi oggi nel Lazio si registrano 1.198 casi positivi (il dato tiene conto di ...A Frosinone record di casi. Una buona notizia presto lo Spallanzani sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal COVID-19. Uno ...