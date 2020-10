Crotone, Simy: "Cuore spezzato per lacrime della Nigeria" (Di domenica 18 ottobre 2020) Crotone - "Ai nostri eroi caduti, a tutte le nostre famiglie ferite, a tutti i nostri genitori, fratelli e sorelle col il Cuore spezzato, io non riesco a trovare le parole giuste per potervi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020)- "Ai nostri eroi caduti, a tutte le nostre famiglie ferite, a tutti i nostri genitori, fratelli e sorelle col il, io non riesco a trovare le parole giuste per potervi ...

juventusfc : 12' | Crotone in vantaggio con Simy su calcio di rigore. #CrotoneJuve [1-0] #ForzaJuve - Gazzetta_it : Gol! Crotone - Juventus 1-0, rete di Simy (CRO) - DAZN_IT : Simy non sbaglia dal dischetto ?? Crotone in vantaggio al 12' ?? #CrotoneJuve #DAZN - sportli26181512 : #Crotone, Simy: 'Cuore spezzato per lacrime della Nigeria': Il calciatore posta messaggio di conforto alla sua gent… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CROTONE - Simy, messaggio di conforto al popolo nigeriano: 'Le nostre lacrime e quelle dei nostri Caduti non saranno inva… -