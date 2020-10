Bayern Monaco, Flick si lamenta: “Purtroppo ci alleniamo poco” (Di domenica 18 ottobre 2020) Hanno vinto tutto nella passata annata e vorrebbero provare e ripetersi ma dovranno fare i conti con una stagione ancora più fitta di impegni. In casa Bayern Monaco non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per 4-1 in casa dell’Arminia Bielefeld che già si pensa alla prossima gara, in Champions League. Il tecnico Hansi Flick, parlando ai media tedeschi dopo il match, ha precisato come sia davvero difficile trovare il modo di preparare al meglio ogni sfida.Flick: "Ci alleniamo pochissimo"caption id="attachment 892895" align="alignnone" width="594" Flick Bayern Monaco (Getty Images)/caption"Il primo tempo è stato vicino alla perfezione, abbiamo avuto il controllo della gara e non concesso nulla agli avversari", ha detto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Hanno vinto tutto nella passata annata e vorrebbero provare e ripetersi ma dovranno fare i conti con una stagione ancora più fitta di impegni. In casanon si fa in tempo a festeggiare la vittoria per 4-1 in casa dell’Arminia Bielefeld che già si pensa alla prossima gara, in Champions League. Il tecnico Hansi, parlando ai media tedeschi dopo il match, ha precisato come sia davvero difficile trovare il modo di preparare al meglio ogni sfida.: "Cipochissimo"caption id="attachment 892895" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Il primo tempo è stato vicino alla perfezione, abbiamo avuto il controllo della gara e non concesso nulla agli avversari", ha detto ...

ItaSportPress : Bayern Monaco, Flick si lamenta: 'Purtroppo ci alleniamo poco' - - sportli26181512 : Douglas Costa in barriera in Arminia Bielefeld-Bayern Monaco: coccodrillo o cotoletta?: Scena decisamente comica co… - icarus30187785 : @FrancescoRe200 @VlnN94 Tra Inter Roma Milan e Lazio ha segnato più di 20 gol e in Champions aggiungici Atletico Ma… - sowmyasofia : Bayern Monaco – Atletico Madrid, in Tv e formazioni - periodicodaily : Bayern Monaco - Atletico Madrid, in Tv e formazioni - #BayrnMonacoAtleticoMadrid PeriodicoDaily Sport -