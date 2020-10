Arriva il dispositivo portatile in grado di aiutare le persone a gestire la sclerosi multipla

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 ottobre 2020) I ricercatori dell’Università di Alberta stanno conducendo una ricerca per creare un sensore innovativo a basso costo che possachi soffre di condizioni neurologiche croniche come la, ala propria patologia. Hossein Rouhani, professore di ingegneria presso l’Università di Alberta, nonché primario del laboratorio di controllo neuromuscolare e biomeccanica, è riuscito a cogliere un disagio e trasformarlo in opportunità. Il blocco dei presidi ospedalieri, con il dilagarsi della pandemia da Covid-19 (è infatti necessario non affollare gli ospedali per evitare possibili contagi), ha causato disagi notevoli a chi necessita di controlli costanti. Tuttavia, ha affermato il professore Hossein Rouhani, vi è un aspetto positivo: ...