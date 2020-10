Yari Carrisi: “Vorrei tanto ma non posso andare al Sanremo” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, non le manda certo a dire. E ci fa sapere come mai non parteciperà a Sanremo. Il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, è sempre più innamorato della sua fidanzata Thea Curdi, che la mamma ha già approvato. Anche lei cantante olistica … L'articolo Yari Carrisi: “Vorrei tanto ma non posso andare al Sanremo” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 17 ottobre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power,, non le manda certo a dire. E ci fa sapere come mai non parteciperà a Sanremo. Il figlio di Al Bano e Romina Power,, è sempre più innamorato della sua fidanzata Thea Curdi, che la mamma ha già approvato. Anche lei cantante olistica … L'articolo: “Vorreima nonal Sanremo” Curiosauro.

trash_italiano : Yari Carrisi dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte a Barbara d’Urso - erasmo401 : «La D'Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano… - Notiziedi_it : Scrisse: “La d’Urso deve morire”, decreto penale di condanna per Yari Carrisi - zazoomblog : «La D’Urso deve morire»: Yari Carrisi condannato per la frase choc. Doccia fredda in casa di Al Bano - #D’Urso… - blogtivvu : “La d’Urso deve morire” frase choc di Yari Carrisi: condannato, ecco la reazione di Barbara -