Xbox Series S venderà più di Xbox Series X, questa la previsione di Phil Spencer (Di sabato 17 ottobre 2020) Xbox Series S è, a conti fatti, un esperimento da parte di Microsoft: il mercato apprezzerà la presenza di due console diverse, una top di gamma e una di tier medio? Grazie a Xbox One X e PS4 Pro, siamo ormai abituati a vedere delle revisioni potenziate nel bel mezzo della generazione, ma due varianti così diverse già all'inizio?La domanda che tutti si pongono è: Xbox Series S riuscirà a vendere, oppure sarà completamente eclissata dalla sorella maggiore?In una recente intervista con Kotaku, il capo di Xbox Phil Spencer non solo ritiene che Series S riuscirà a ...

