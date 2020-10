Sampdoria, Ranieri: "Successo che ci fa dimenticare il ko col Benevento" (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - Claudio Ranieri può essere soddisfatto, e parecchio: la sua Sampdoria ha piegato la Lazio con una grande prestazione di gruppo. Ecco l'analisi del tecnico blucerchiato in conferenza stampa: "... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) GENOVA - Claudiopuò essere soddisfatto, e parecchio: la suaha piegato la Lazio con una grande prestazione di gruppo. Ecco l'analisi del tecnico blucerchiato in conferenza stampa: "...

sampdoria : ? | INTERVALLO #Sampdoria letale nel primo tempo di #Marassi. #Quagliarella e #Augello portano i ragazzi di… - SerenaTimossi : #SampdoriaLazio #Ranieri in conferenza stampa: parola d'ordine umiltà #Samp #Sampdoria - ROMANEWS5 : Mister Ranieri ci fa un regalo battendo 3-0 la Lazio è la panchina di Inzaghi traballa mentre Ranieri vince per la… - zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Oggi grande partita ma restiamo umili. Non vogliamo più soffrire come in passato” - #Sampdoria… - sportli26181512 : Ranieri: 'Abbiamo giocato da squadra. Ho chiesto coraggio e l’ho visto': Ranieri: 'Abbiamo giocato da squadra. Ho c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri Sampdoria Lazio, ballottaggio in difesa: un dubbio per Ranieri Sampdoria News 24 Sampdoria, Ranieri: «Alla Lazio mancavano giocatori importanti»

Le parole di Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa, post Sampdoria-Lazio: DEFEZIONI – «Naturalmente alla Lazio mancavano giocatori importanti come Immobile e giocatori che hanno avuto problemi ...

Le incursioni-gol, un caso di mercato, la stima di Pirlo. Chi è Portanova, titolare nella Juve

Manolo, figlio dell’ex difensore Daniele, a sorpresa gioca dall’inizio a Crotone. Ecco chi è il centrocampista per cui Pirlo ha detto no al Lecce e mandato in panchina sia Cuadrado sia Rabiot. Per una ...

Le parole di Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa, post Sampdoria-Lazio: DEFEZIONI – «Naturalmente alla Lazio mancavano giocatori importanti come Immobile e giocatori che hanno avuto problemi ...Manolo, figlio dell’ex difensore Daniele, a sorpresa gioca dall’inizio a Crotone. Ecco chi è il centrocampista per cui Pirlo ha detto no al Lecce e mandato in panchina sia Cuadrado sia Rabiot. Per una ...