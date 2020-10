Questi tre segni dello zodiaco non sopportano l’inganno

Leggi su virali.video

(Di sabato 17 ottobre 2020) Per alcune persone l’onestà è alla base della loro vita, non prevedono rapporto di amore o di amicizia senza sincerità. Nonle persone che mentono e che cercano di nascondere la verità per far prevalere un racconto che non rispecchia la realtà. Tra izodiacali che odiano gli inganni e che invece amano la franchezza ci sono il toro, il sagittario e l’ariete. Loro non ammettono le bugie. Foto: pixabay/geralt 1. Toro Quelli del segno zodiacale del torno sono noti per essere persone leali e devote. Loro nongli inganni e non riescono a mentire a loro volta, per loro dire una bugia è un pesante farche non vogliono portare. La franchezza li caratterizza e quindi è facile fidarsi di loro in una relazione. Loro preferiscono sempre ...