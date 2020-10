Pirlo: «L’espulsione di Chiesa? Ora non si può nemmeno andare a contrasto col piede a terra» (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Pirlo a Sky dopo Crotone-Juventus 1-1. «Noi sapevamo di dover partita difficile, ci siamo allenati solo ieri mezz’ora. Di ritorno dalle Nazionali. Episodi che ci hanno costretto a fare una partita diversa, siamo una squadra giovane, in costruzione, questi ragazzi devono crescere alla svolta. L’espulsione di Chiesa? Non si può nemmeno andare a contrasto col piede a terra. I punti pesano, bisogna fare esperienza giocando. Purtroppo non ho potuto impiegare Dybala, avevamo già fatto dei cambi e in dieci non potevamo rischiare. Abbiamo questi giocatori, li stiamo provando. Arthur è alla prima partita nel campionato italiano, si deve abituare a cambiare il suo modo di gioco. Pian piano deve migliorare, solo giocando questo tipo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Andreaa Sky dopo Crotone-Juventus 1-1. «Noi sapevamo di dover partita difficile, ci siamo allenati solo ieri mezz’ora. Di ritorno dalle Nazionali. Episodi che ci hanno costretto a fare una partita diversa, siamo una squadra giovane, in costruzione, questi ragazzi devono crescere alla svolta. L’espulsione di? Non si puòcol. I punti pesano, bisogna fare esperienza giocando. Purtroppo non ho potuto impiegare Dybala, avevamo già fatto dei cambi e in dieci non potevamo rischiare. Abbiamo questi giocatori, li stiamo provando. Arthur è alla prima partita nel campionato italiano, si deve abituare a cambiare il suo modo di gioco. Pian piano deve migliorare, solo giocando questo tipo di ...

