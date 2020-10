Osimhen, primo gol in Serie A e messaggio sulla maglia (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il primo gol in Serie A di Victor Osimhen è arrivato al San Paolo, al 43′ di Napoli-Atalanta. Rinvio di Ospina, stop di petto, controllo e destro da fuor area. Dopo l’abbraccio con Gattuso, l’attaccante ha mostrato alle telecamere una maglia con l’hashtag “#endpolicebrutalityinnigeria” per denunciare l’attitudine della SARS (Special Anti-Robbery Squad), una sezione della polizia nigeriana. Il calciatore ha voluto così mettere l’accento sulle violenze, torture ed abusi della Sars, la squadra speciale antirapine, accusata di gravi reati. Nei giorni scorsi in Nigeria ci sono state manifestazioni nelle principali città che hanno visto protagonisti soprattutto i giovani, scesi in pizza per protestare contro le violenze e in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Ilgol inA di Victorè arrivato al San Paolo, al 43′ di Napoli-Atalanta. Rinvio di Ospina, stop di petto, controllo e destro da fuor area. Dopo l’abbraccio con Gattuso, l’attaccante ha mostrato alle telecamere unacon l’hashtag “#endpolicebrutalityinnigeria” per denunciare l’attitudine della SARS (Special Anti-Robbery Squad), una sezione della polizia nigeriana. Il calciatore ha voluto così mettere l’accento sulle violenze, torture ed abusi della Sars, la squadra speciale antirapine, accusata di gravi reati. Nei giorni scorsi in Nigeria ci sono state manifestazioni nelle principali città che hanno visto protagonisti soprattutto i giovani, scesi in pizza per protestare contro le violenze e in ...

