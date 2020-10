Napoli, De Laurentiis su twitter “Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato la squadra su twitter Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha elogiato la squadra, tramite … L'articolo Napoli, De Laurentiis su twitter “Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente delAurelio Deha elogiato la squadra suIl presidente delAurelio Deha elogiato la squadra, tramite … L'articolo, Desu“Grandissimononcon la Juve” proviene da ForzAzzurri.net.

SkyTG24 : #Napoli, multa e patente ritirata al figlio di Aurelio De Laurentiis - NCN_it : DE LAURENTIIS ELOGIA LA SQUADRA E PUNGE: 'GRANDISSIMA PARTITA! PECCATO NON AVER POTUTO INCONTRARE LA JUVENTUS...'… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sentite De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve' - allgoalsnapoli : De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve' #adl #delaurentiis… - ilbianconerocom : Il Napoli annienta l'Atalanta ma pensa solo alla Juve: Gattuso e De Laurentiis stuzzicano Agnelli. E i social si sc… -