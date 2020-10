Le Cenerentole piedone hanno finalmente trovato la scarpa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 ottobre 2020) Se fosse vissuto oggi, Francis Scott Fitzgerald avrebbe aggiunto la parola «lunghi» al verso «Io ti riconoscerò dai tuoi piedi ansiosi»; e Pablo Neruda avrebbe definito «grandi» «i tuoi piccoli piedi duri», cantati nella poesia I tuoi piedi. Sarà forse per la necessità di ancorarsi meglio alla Terra, come vuole il nostro destino di terrestri, ma noi esseri umani stiamo diventando sempre più piedoni. E in particolare le donne, al posto del mito del piedino, stanno aggiornando i loro canoni estetici in base ai cambiamenti anatomici. Lo ha confermato qualche tempo fa uno studio del College of Podiatry di Londra, secondo cui dal 1970 a oggi il piede dell'uomo e della donna è “cresciuto” di almeno due taglie. Nell'uomo si è passati dal 42 al 44, e nella donna dal 36 al 38,5. Parallelamente ...