La SPAL tiene a bada il Pordenone | finisce 3-3

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020)è terminata 3-3, gli estensi sono riusciti a tenere ai neroverdi che per primi erano passati in vantaggio. Entrambe le squadre avrebbero voluto (e meritato) la vittoria, ma si devono accontentare di un punto che non cambia di molto la loro classifica. La partita è stata entusiasmante, le squadre hanno lottato fino all’ultimo e dato prova di un bel calcio. Ilha sottovalutato la? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, la sfida fra. Partono subito bene i padroni di casa che solo dopo cinque minuti passano in vantaggio grazie al gol di Diaw. Falasco crossa per l’attaccante numero 9 che senza troppe difficoltà gonfia la rete di Berisha. La ...