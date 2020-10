Gf Vip, Pierpaolo Pretelli riceve un aereo con una dedica d'amore. Elisabetta Gregoraci reagisce così (Di sabato 17 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli riceve un aereo con una dedica d'amore. reagisce così. Oggi, l'ex velino ha ricevuto una dolce sorpresa 'dal cielo'. Stamattina, infatti, ha sorvolato l'appartamento di Cinecittà un ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020)uncon unad';. Oggi, l'ex velino ha ricevuto una dolce sorpresa 'dal cielo'. Stamattina, infatti, ha sorvolato l'appartamento di Cinecittà un ...

IncontriClub : Grande Fratello Vip 5: messaggi aerei per Tommaso, Adua, Massimiliano, Pierpaolo e Maria Teresa… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: messaggi aerei per Tommaso, Adua, Massimiliano, Pierpaolo e Maria Teresa - tempoweb : #GrandeFratelloVip Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Petrelli dopo il bacio E scoppia la lite nella Casa… - Marco90081036 : Se sostenete Pierpaolo Votatelo qui come preferito - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, scatta il bacio con Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: effusioni al momento del rientro nella Casa -