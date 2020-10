De Laurentiis: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juve” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, subito dopo la roboante vittoria degli azzurri per 4-1 contro l’Atalanta ha twittato con un pensiero rivolto – come sempre – a Juve-Napoli. “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juve”, questo il commento del patron dei campani. Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2020 Foto: twitter Napoli L'articolo De Laurentiis: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De, subito dopo la roboante vittoria degli azzurri per 4-1 contro l’Atalanta ha twittato con un pensiero rivolto – come sempre – a Juve-Napoli. “GrandissimoChenonla Juve”, questo il commento del patron dei campani. GrandissimoChenonla Juventus a Torino #ADL — AurelioDe(@ADe) October 17, 2020 Foto: twitter Napoli L'articolo De: “GrandissimoChenon...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sentite De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve' - allgoalsnapoli : De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve' #adl #delaurentiis… - CarloPaterno : Sentite De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Peccato non aver potuto giocare con la Juve'cinepanettone colpisce anco… - SalvatoreA : RT @_SiGonfiaLaRete: #DeLaurentiis: 'Grandissimo #Napoli! Peccato non aver potuto incontrare la #Juventus' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #DeLaurentiis: 'Grandissimo #Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la #Juventus a Torino' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Grandissimo Coronavirus: Codacons denuncia De Laurentiis per epidemia dolosa Affaritaliani.it