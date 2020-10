Crotone, Dragus positivo al coronavirus: squadra in isolamento prima della Juventus (Di sabato 17 ottobre 2020) Possibili problemi in vista per il la sfida tra Crotone-Juventus. Infatti, la società calabrese ha comunicato la positività di un calciatore, membro della prima squadra. Si tratta di Denis Dragus di rientro dalla Nazionale U21 rumena.Crotone: il comunicatocaption id="attachment 1037931" align="alignnone" width="634" Dragus (getty images)/caption"Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in isolamento, è ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Possibili problemi in vista per il la sfida tra. Infatti, la società calabrese ha comunicato la positività di un calciatore, membro. Si tratta di Denisdi rientro dalla Nazionale U21 rumena.: il comunicatocaption id="attachment 1037931" align="alignnone" width="634"(getty images)/caption"Il Football Clubcomunica che il calciatore Denis, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultandoal Covid-19. Il calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in, è ...

