Coronavirus | Lodi | Codogno e Sant' Angelo si attrezzano per riaprire ai pazienti contagiati

Lodi, 15 ottobre 2020 - La decisione è stata presa ieri dai vertici dell'Asst di Lodi che si sono riuniti nell'Unità di crisi : gli ospedali di Lodi e Codogno tornano ad accogliere pazienti Covid .

Lodi, 15 ottobre 2020 - La decisione è stata presa ieri dai vertici dell’Asst di Lodi che si sono riuniti nell’Unità di crisi: gli ospedali di Lodi e Codogno tornano ad accogliere pazienti Covid. È qu ...

Coronavirus, impennata dei contagi: Monza e la Brianza osservate speciali

Accade però che la Brianza, assieme a Milano e Varese, è la provincia più colpita, quindi la seconda ondata sta colpendo quei territori in cui non si erano raggiunti picchi alti come a Bergamo o Lodi ...

Accade però che la Brianza, assieme a Milano e Varese, è la provincia più colpita, quindi la seconda ondata sta colpendo quei territori in cui non si erano raggiunti picchi alti come a Bergamo o Lodi ...