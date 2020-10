Coprifuoco e mini lockdown, in vertice notturno le ipotesi del Governo (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un Coprifuoco notturno, con un lockdown generalizzato dopo le 22 e restrizioni più rigide nel fine settimana, ma anche la possibilità (delegate alle regioni), di chiudere alcune attività (come palestre, piscine o addirittura parrucchieri) nelle zone dove il contagio corre più veloce. E’ la visione emersa dopo il vertice notturno durato più di cinque ore a Palazzo Chigi. Una riunione conclusa a notte fonda che ha per il momento messo sul tavolo delle ipotesi. Prima che le soluzioni vengano assunte passeranno probabilmente altre 24 ore. Non è escluso infatti che un ulteriore e ancora più stringente Dpcm possa essere varato nella giornata di domani. Il Governo oggi è impegnato in alcuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un, con ungeneralizzato dopo le 22 e restrizioni più rigide nel fine settimana, ma anche la possibilità (delegate alle regioni), di chiudere alcune attività (come palestre, piscine o addirittura parrucchieri) nelle zone dove il contagio corre più veloce. E’ la visione emersa dopo ildurato più di cinque ore a Palazzo Chigi. Una riunione conclusa a notte fonda che ha per il momento messo sul tavolo delle. Prima che le soluzioni vengano assunte passeranno probabilmente altre 24 ore. Non è escluso infatti che un ulteriore e ancora più stringente Dpcm possa essere varato nella giornata di domani. Iloggi è impegnato in alcuni ...

