Whirlpool | è polveriera sociale | 1000 lavoratori lasciati in strada Aboubakar Saumahoro in fabbrica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Proseguono le mobilitazioni degli operaiNapoli contro la chiusura dello stabilimento di Ponticelli prevista per il prossimo 31 ottobre. In bilico oltre ai 420 operai di Napoli Est anche i circa milledell’indotto. In Campania sta per scoppiare una bombanel pieno dell’emergenza sanitaria, ma in molti non sembrano farci caso. Oggi il noto sindacalistaè stato in visita nello stabilimento di via Argine per ribadire che gli operiche “non possono essere considerati invisibili”. “Questa, in questo territorio, rappresenta un presidio di legalità” ha spiegatoricordando alle istituzioni il ...