Uomini e Donne | Soleil Sorge attacca Luca Onestini | ”Ho scoperto tutto”

Soleil Sorge, negli ultimi giorni si è dedicata interamente ai social e ha parlato molto con i suoi fan. Ha inoltre spiegato alcune questioni circa Iconize e Luca Onestini, scopriamo insieme cos'ha dichiarato. Soleil Sorge PARLA DI ICONIZE – In questi giorni ha fatto molto notizia il fatto che Iconize avrebbe finto un'aggressione ferendosi da solo.

