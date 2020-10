Superbonus 110%, procedure complesse e norme non chiare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutti sono interessati ma pochissimi fanno i preventivi per i lavori. Il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico e gli interventi antisismici delle abitazioni sta generando grandi aspettative e interesse tra i cittadini e le imprese, ma emergono criticità e complessità sulle procedure per utilizzare la misura. È quanto emerge da una indagine realizzata dalla Cna presso oltre 2mila imprese associate della filiera dell’edilizia. Superbonus 110%, solo il 10% delle richieste si trasforma in preventivi Quasi l’80% del campione ritiene che il Superbonus potrà dare nuovo impulso al settore delle costruzioni mentre il 40% prevede la creazione di nuovi posti di lavoro. Le grandi aspettative delle imprese sono il riflesso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tutti sono interessati ma pochissimi fanno i preventivi per i lavori. Ilper l’efficientamento energetico e gli interventi antisismici delle abitazioni sta generando grandi aspettative e interesse tra i cittadini e le imprese, ma emergono criticità e complessità sulleper utilizzare la misura. È quanto emerge da una indagine realizzata dalla Cna presso oltre 2mila imprese associate della filiera dell’edilizia., solo il 10% delle richieste si trasforma in preventivi Quasi l’80% del campione ritiene che ilpotrà dare nuovo impulso al settore delle costruzioni mentre il 40% prevede la creazione di nuovi posti di lavoro. Le grandi aspettative delle imprese sono il riflesso ...

Mov5Stelle : Con il Superbonus al 110% avremo case più efficienti e più sicure praticamente a costo zero! Abbiamo messo a punt… - riccardo_fra : Dalle parole ai fatti: i cantieri del #Superbonus110% sono già partiti. A Prato ho visitato uno dei primi condomini… - Mov5Stelle : Il Superbonus al 110% è un’imponente rivoluzione. Uno “shock” mirato, per dare nuovo impulso all’edilizia privata f… - AMorichelli : RT @Virus1979C: Superbonus 110%: come funziona il meccanismo fiscale per i lavori edilizi - QuotidianoEnerg : RT @ConfartigLomb: Tutti i webinar live della #Settimanaperlenergia ?? 27 ottobre: La casa Green e Superbonus 110% ?? 28 ottobre: Il Futuro… -