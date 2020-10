Ronaldo | relax in piscina durante la quarantena

(Di venerdì 16 ottobre 2020) TORINO - Cristianocontinua a trascorrere il periodo dinella sua villa torinese. L'attaccante della Juve , causa positività al Coronavirus , non ci sarà nella trasferta di Crotone .

Corriere dello Sport

