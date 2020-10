Professore viene decapitato all’urlo di Allah Akbar (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Professore liceale è stato decapitato vicino a Parigi da un 18enne. Aveva mostrato in classe delle caricature di Maometto. Un 18enne di origine cecena, sconosciuto ai servizi segreti, ha decapitato il Professore di storia e geografia del liceo del Bois d’Aulne, di Conflans-Saint-Honorine. L’azione che gli è costata la vita, sarebbe stata quella di … L'articolo Professore viene decapitato all’urlo di Allah Akbar proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 17 ottobre 2020) Unliceale è statovicino a Parigi da un 18enne. Aveva mostrato in classe delle caricature di Maometto. Un 18enne di origine cecena, sconosciuto ai servizi segreti, haildi storia e geografia del liceo del Bois d’Aulne, di Conflans-Saint-Honorine. L’azione che gli è costata la vita, sarebbe stata quella di … L'articoloall’urlo diproda YesLife.it.

Poche ore prima dell’inizio del coprifuoco a causa della ripresa dei contagi del Covid, la Francia è stata di nuovo messa di fronte al dramma del terrorismo: un insegnante di storia-geografia di Confl ...

Lo riferiscono alcuni media francesi, precisando che il sospetto, pare il genitore di un alunno o proprio un allunno, è stato ucciso, dopo un inseguimento, con dieci colpi di arma da fuoco. Inutile l’ ...

Poche ore prima dell'inizio del coprifuoco a causa della ripresa dei contagi del Covid, la Francia è stata di nuovo messa di fronte al dramma del terrorismo: un insegnante di storia-geografia di Confl ...