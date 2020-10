Playstation 5 | gli accessori potrebbero arrivare prima della console

Leggi su inews24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo alcuni siti dedicati, glinuovasul mercatostessa. Spuntano nuove indiscrezioni sulla nuovissima5, in uscita il prossimo 12 novembre in Usa e Giappone ed il prossimo 19 novembre in Europa. Secondo diversi utenti di Twitter, Sony potrebbe consegnare glidi PS5 diversi … L'articolo proviene da .