Patrizia De Blanck al GF Vip racconta il suo dramma segreto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al “GF Vip” Patrizia De Blanck racconta il suo dramma segreto «Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così», con questa affermazione la Contessa ha sorpreso i telespettatori fatte a cuore aperto ai suoi coinquilini. La De Blanck ha parlato di un episodio che ha cambiato la sua vita: «Mi sono girate talmente tanto le pa**e che feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi avevano fatto delle iniezioni per farmelo tenere e sono andata avanti un anno, non avevo più le mie cose. Può darsi pure che non mi venissero per altri motivi. Dopo un anno sono tornate normali e allora sono andata da Peppino il fidanzato e gli ho detto ‘senti una cosa, tu c’hai davanti ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 16 ottobre 2020) Al “GF Vip”Deil suo«Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così», con questa affermazione la Contessa ha sorpreso i telespettatori fatte a cuore aperto ai suoi coinquilini. La Deha parlato di un episodio che ha cambiato la sua vita: «Mi sono girate talmente tanto le pa**e che feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi avevano fatto delle iniezioni per farmelo tenere e sono andata avanti un anno, non avevo più le mie cose. Può darsi pure che non mi venissero per altri motivi. Dopo un anno sono tornate normali e allora sono andata da Peppino il fidanzato e gli ho detto ‘senti una cosa, tu c’hai davanti ...

hatefulheight : RT @trash_italiano: Patrizia De Blanck sugli omosessuali: 'hanno un’altra maniera di ragionare'. La dichiarazione scuote il web https://t.c… - 4_03rue : RT @mediohermana: Non posso più accettare i commenti omofobi e razzisti della Contessa Patrizia De Blanck. Denis Dosio era educato e rispet… - MiryanaBim : RT @trash_italiano: Patrizia De Blanck sugli omosessuali: 'hanno un’altra maniera di ragionare'. La dichiarazione scuote il web https://t.c… - induealottare : RT @trash_italiano: Patrizia De Blanck sugli omosessuali: 'hanno un’altra maniera di ragionare'. La dichiarazione scuote il web https://t.c… - topitalianews24 : Eh no cara contessa sei tu che pensi in maniera diversa... Patrizia sta facendo davvero la figura della ciabattara… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck Perché è famosa Patrizia De Blanck DiLei Patrizia De Blanck fa una battuta infelice sui gay: il web contro la Contessa

1Dopo aver fatto una battuta infelice sui gay, Patrizia De Blanck viene duramente attaccata sul web: ecco quello che è accaduto e le parole della Contessa Lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco ...

GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti

Continua il successo del GF Vip e spuntano nuove indiscrezioni sul compenso dei concorrenti del reality. Fra i protagonisti più discussi del reality c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, divisa fra l ...

1Dopo aver fatto una battuta infelice sui gay, Patrizia De Blanck viene duramente attaccata sul web: ecco quello che è accaduto e le parole della Contessa Lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco ...Continua il successo del GF Vip e spuntano nuove indiscrezioni sul compenso dei concorrenti del reality. Fra i protagonisti più discussi del reality c’è senza dubbio Elisabetta Gregoraci, divisa fra l ...