Palamara con la testa nel pallone | «Il 3 a 0 di Juve-Napoli diventerà un caso di scuola»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il ruolo di perno dello scandalo sulle Procure, ha fatto dimenticare che prima di diventare il crocevia di nomine e promozioni, Lucaè stato anche il pm di Calciopoli. Non stupisce perciò che oggi, pur tormentato dalla radiazione dalla magistratura, sia tornato al vecchio amore del. L’occasione è arrivata sotto forma di parere sulla sentenza su. A richiederlo, l’emittente Radio Punto Nuovo. «Mi sembra sia emerso che non è stata riconosciuta la causa di forza maggiore», ha esorditoa proposito della decisione di dare la partita vinta ai bianconeri per 3 a 0 e di penalizzare di un punto il club partenopeo. Da pmindagò su Calciopoli Una sentenza troppo simile ad un colpo ...