Novità Samsung Galaxy S21: in arrivo la S-Pen (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ecco tutte le novità che presenterà Samsung con i suoi prossimi Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra in arrivo tra pochi mesi L'arrivo dei prossimi top gamma di casa Samsung è prevista per il mese di febbraio. Secondo quanto riportato direttamente da fonti interne all'azienda sembrerebbe però che la produzione di massa partirà tra meno di un mese. Un largo anticipo rispetto al previsto di ben sei settimane. Impossibile aspettarci tuttavia un suo arrivo o presentazione entro la fine del 2020 per una serie di problemi tra cui la non disponibilità degli ultimi processori Snapdragon 875 ed Exynos 2100. Probabile invece un suo arrivo anticipato, magari verso gennaio, oppure una semplice precauzione onde evitare ritardi ...

