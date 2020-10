Napoli, presentato ricorso per sconfitta a tavolino con la Juventus. La data dell’appello (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Napoli ha presentato questa mattina il ricorso avverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino alla Juve con un punto di penalizzazione per il club azzurro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si tratta della tappa propedeutica al processo presso la Corte Sportiva di Appello. È l’atto formale che porta poi, da parte del giudice sportivo, all’invio dei documenti che hanno portato alla sentenza di primo grado. Nelle ore successive, i legali della società, guidati dall’avvocato Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare i documenti, compresi quelli della procura federale. Da quel momento si potrà calendarizzare il processo di secondo grado. L’appuntamento potrà essere fissato per una data fra ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilhaquesta mattina ilavverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 aalla Juve con un punto di penalizzazione per il club azzurro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si tratta della tappa propedeutica al processo presso la Corte Sportiva di Appello. È l’atto formale che porta poi, da parte del giudice sportivo, all’invio dei documenti che hanno portato alla sentenza di primo grado. Nelle ore successive, i legali della società, guidati dall’avvocato Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare i documenti, compresi quelli della procura federale. Da quel momento si potrà calendarizzare il processo di secondo grado. L’appuntamento potrà essere fissato per unafra ...

La mostra di Luca Giordano (1634/ 1705), reduce dal successo parigino, ora si trova finalmente a Napoli, a Capodimonte ... 18,00 alla Casa del Cinema di Roma verrà presentato il film L'amore non si sa ...

