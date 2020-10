Moto2, GP Aragon 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Di Giannantonio davanti (Di venerdì 16 ottobre 2020) È di Fabio Di Giannantonio il giro più veloce al termine delle prove libere 2 del Gran Premio di Aragon in MotoGP. Il pilota italiano in sella alla Speed Up ferma il cronometro in 1’52″748 davanti al connazionale Marco Bezzecchi e al britannico Sam Lowes, entrambi con la Kalex. Quinto crono per il leader del Mondiale, Luca Marini, davanti a Enea Bastianini. Si ritorna in pista domani per la Moto2 con le terze prove libere che assegneranno i posti in Q2. classifica – prove libere 2 GRAN PREMIO DI Aragon (Moto2) Di Giannantonio ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) È di Fabio Diil giro più veloce al termine delle2 del Gran Premio diin MotoGP. Il pilota italiano in sella alla Speed Up ferma il cronometro in 1’52″748al connazionale Marco Bezzecchi e al britannico Sam Lowes, entrambi con la Kalex. Quinto crono per il leader del Mondiale, Luca Marini,a Enea Bastianini. Si ritorna in pista domani per lacon le terzeche assegneranno i posti in Q2.2 GRAN PREMIO DI) Di...

