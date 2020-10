Lucia Azzolina: "La didattica a distanza al 100% non protegge gli studenti" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il durissimo scontro a distanza con Vincenzo De Luca, che ieri ha deciso di chiudere tutte le scuole in Campania, Lucia Azzolina torna a difendere la didattica in presenza. “Sì alla didattica a distanza per i ragazzi. No alla dad contro i ragazzi”, scrive la ministra dell’Istruzione su Facebook. “Quest’estate ho fortemente voluto che si inserisse la didattica digitale integrata nelle linee guida per la ripartenza, quando tutti la demonizzavano. Basta rileggere le cronache”, scrive al primo punto. E poi aggiunge al secondo:” la didattica digitale integrata, che ora tutti invocano per gli istituti superiori, c’è già. Una parte di didattica in presenza e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il durissimo scontro acon Vincenzo De Luca, che ieri ha deciso di chiudere tutte le scuole in Campania,torna a difendere lain presenza. “Sì allaper i ragazzi. No alla dad contro i ragazzi”, scrive la ministra dell’Istruzione su Facebook. “Quest’estate ho fortemente voluto che si inserisse ladigitale integrata nelle linee guida per la ripartenza, quando tutti la demonizzavano. Basta rileggere le cronache”, scrive al primo punto. E poi aggiunge al secondo:” ladigitale integrata, che ora tutti invocano per gli istituti superiori, c’è già. Una parte diin presenza e ...

carlaruocco1 : Sono concorde e faccio mie le parole della ministra Lucia #Azzolina. La scuola, in questo momento, è il luogo più s… - Noiconsalvini : AZZOLINA QUERELA MATTEO SALVINI, IL LEADER DELLA LEGA: 'MI VIENE DA RIDERE!' #AzzolinaBocciata - redblood0405 : Lucia Azzolina: BASTA INGIUSTIZIE SUI PRECARI DELLA SCUOLA! - Firma la petizione! - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: #SCUOLE:TRA I DUE LITIGANTI, #AZZOLINA E #DELUCA, IL #VIRUS GODE Il #Governo chiude i #ristoranti vuoti. Ma non provv… - BabbaiFabry : RT @carlaruocco1: Sono concorde e faccio mie le parole della ministra Lucia #Azzolina. La scuola, in questo momento, è il luogo più sicuro… -