Iconize ci ripensa e va a Live-Non è la d’Urso: la conduttrice pronta a perdonarlo (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ una storia infinita quella che vede protagonista Iconize e che avrà una nuova pagina tutta da scrivere domenica sera. L’influencer infatti sarà tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 18 ottobre 2020. Lo ha annunciato proprio Barbara d’urso nella diretta della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. La conduttrice, che settimana scorsa si era infuriata per la decisione di Iconize di non presentarsi all’ultimo momento, dopo aver chiesto di avere spazio per raccontare tutta la sua verità, sembra essere pronta a perdonarlo. E spiega perchè ha deciso di dare spazio a Marco. E pensare che l’influencer aveva detto che si sarebbe preso del tempo, lontano dai social e dalla tv per capire che cosa gli era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ una storia infinita quella che vede protagonistae che avrà una nuova pagina tutta da scrivere domenica sera. L’influencer infatti sarà tra gli ospiti della puntata di-Non è la d’Urso in onda il 18 ottobre 2020. Lo ha annunciato proprio Barbara d’urso nella diretta della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. La, che settimana scorsa si era infuriata per la decisione didi non presentarsi all’ultimo momento, dopo aver chiesto di avere spazio per raccontare tutta la sua verità, sembra essere. E spiega perchè ha deciso di dare spazio a Marco. E pensare che l’influencer aveva detto che si sarebbe preso del tempo, lontano dai social e dalla tv per capire che cosa gli era ...

Caustica_mente : #Iconize - come ormai quasi tutti da copione dopo essere stati smerdati dalla conduttrice per aver dato buca - ci r… - trash_italiano : Iconize ci ripensa e va a Live – Non è la d’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize ripensa Iconize ci ripensa e va a Live – Non è la d’Urso Trendit