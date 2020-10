Giro delle Fiandre 2020: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Van Aert ed Alaphilippe le stelle, Bettiol ci riprova (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con la Parigi-Roubaix cancellata, il Giro delle Fiandre 2020 che si disputerà domenica sarà l’ultima Classica Monumento di questa stagione molto particolare, con il calendario sconvolto dal Covid-19. C’è ovviamente attesa per la Ronde, con i suoi muri in pavé: non mancheranno assolutamente le stelle in Belgio, anche se la corsa sarà a porte chiuse. Spettacolo assicurato con la sfida attesa tra van Aert e van der Poel, con Julian Alaphilippe e la sua maglia iridata, mentre l’Italia sogna il bis con Alberto Bettiol. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti. startlist Giro delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con la Parigi-Roubaix cancellata, ilche si disputerà domenica sarà l’ultima Classica Monumento di questa stagione molto particolare, con il calendario sconvolto dal Covid-19. C’è ovviamente attesa per la Ronde, con i suoi muri in pavé: non mancheranno assolutamente lein Belgio, anche se la corsa sarà a porte chiuse. Spettacolo assicurato con la sfida attesa tra vane van der Poel, con Juliane la sua maglia iridata, mentre l’Italia sogna il bis con Alberto. Andiamo a scoprire lacon l’elenco dei...

