GF Vip 5 | Adua Del Vesco | «A dodici anni ho subito uno stupro»

Adua Del Vesco "All'età di dodici anni ho subito uno stupro". Sono queste le forti parole pronunciate da Adua Del Vesco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel ripercorrere la linea della sua vita, l'attrice aveva parlato del traumatico momento vissuto da piccola, nel 2004, sottolineando quanto quest'ultimo l'avesse segnata nella sua crescita, anche nel rapporto con gli uomini. Durante la diretta di questa sera, Adua ha aggiunto dei dettagli in più sulla vicenda: "I miei ricordi a volte sono un po' offuscati perché la mia mente cerca di cancellare delle cose. Era una persona che conoscevo e che mi ha dato un passaggio in macchina. Io ingenuamente ho ...

