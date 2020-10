Fukushima, un milione di tonnellate di acqua contaminata sarà riversato in mare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governo giapponese è pronto ad autorizzare lo scarico in mare dell'acqua contaminata utilizzata per raffreddare l'impianto della centrale di Fukushima, come aveva peraltro preannunciato tempo fa avvertendo che era in via di esaurimento nello spazio nelle cisterne. È quanto informano i media nipponici annunciando che una decisione potrebbe esser presa entro fine mese dopo un dibattito durato ben sette anni su come smaltire l'acqua radioattiva usata per il raffreddamento nella sezione numero 1 dell'impianto di Dai-ichi. L'ipotesi dello sversamento nell'oceano Pacifico era stata ventilata l'anno scorso e qualche mese fa una sottocommissione incaricata di analizzare il problema aveva preannunciato che il rilascio in mare poteva essere una «opzione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il governo giapponese è pronto ad autorizzare lo scarico indell'utilizzata per raffreddare l'impianto della centrale di, come aveva peraltro preannunciato tempo fa avvertendo che era in via di esaurimento nello spazio nelle cisterne. È quanto informano i media nipponici annunciando che una decisione potrebbe esser presa entro fine mese dopo un dibattito durato ben sette anni su come smaltire l'radioattiva usata per il raffreddamento nella sezione numero 1 dell'impianto di Dai-ichi. L'ipotesi dello sversamento nell'oceano Pacifico era stata ventilata l'anno scorso e qualche mese fa una sottocommissione incaricata di analizzare il problema aveva preannunciato che il rilascio inpoteva essere una «opzione ...

