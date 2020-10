"Dopo quarant'anni in Vaticano va in onda lo stesso film dell'Ambrosiano: incompetenti, truffati e collusi" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pier Luigi Maria dell’Osso che, da Procuratore generale di Brescia, ha coordinato le indagini sulla scomparsa e la morte della piccola Yara Gambirasio, è stato componente della Direzione Nazionale Antimafia. E per le sue competenze antiriciclaggio membro dello Stability board del nostro Paese. Rappresentante dell’accusa per la bancarotta del vecchio Ambrosiano di Roberto Calvi (e nelle indagini sulla sua morte), ha ottenuto 33 condanne per il crack della più grande banca privata italiana. Adesso insegna all’Università a Roma e a Siviglia.Che impressione le ha fatto il nuovo scandalo Vaticano collegato con l’acquisto del palazzo di Sloane Ave. a Londra? Dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Pier Luigi Maria’Osso che, da Procuratore generale di Brescia, ha coordinato le indagini sulla scomparsa e la mortea piccola Yara Gambirasio, è stato componentea Direzione Nazionale Antimafia. E per le sue competenze antiriciclaggio membroo Stability board del nostro Paese. Rappresentante’accusa per la bancarotta del vecchiodi Roberto Calvi (e nelle indagini sulla sua morte), ha ottenuto 33 cnne per il cracka più grande banca privata italiana. Adesso insegna all’Università a Roma e a Siviglia.Che impressione le ha fatto il nuovo scandalocollegato con l’acquisto del palazzo di Sloane Ave. a Londra?...

