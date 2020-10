De Luca fa infuriare le mamme. Proteste a Napoli per la chiusura delle scuole. Conte: “Chiuderle non è la soluzione migliore” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Circa 200 mamme di alunni napoletani insieme ad alcuni docenti stanno presidiando, da questa mattina, la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia, a Napoli, per protestare contro la chiusura degli istituti imposta, da oggi fino al 30 ottobre, dal governatore Vincenzo De Luca con un’ordinanza firmata ieri sera. Protestano contro lo stesso provvedimento anche i conducenti degli scuolabus che hanno parcheggiato i loro mezzi lungo il lungomare di Napoli, nella zona dei grandi alberghi e della sede della Regione. I piccoli imprenditori chiedono un aiuto economico dopo il blocco delle attività. “Abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza a scuola. E anche i dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano che la curva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Circa 200di alunni napoletani insieme ad alcuni docenti stanno presidiando, da questa mattina, la sede della Regione Campania, in via Santa Lucia, a, per protestare contro ladegli istituti imposta, da oggi fino al 30 ottobre, dal governatore Vincenzo Decon un’ordinanza firmata ieri sera. Protestano contro lo stesso provvedimento anche i conducenti degli scuolabus che hanno parcheggiato i loro mezzi lungo il lungomare di, nella zona dei grandi alberghi e della sede della Regione. I piccoli imprenditori chiedono un aiuto economico dopo il bloccoattività. “Abbiamo lavorato per realizzarecondizioni di sicurezza a scuola. E anche i dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano che la curva ...

E anche i dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano che la curva del contagio a scuola è molto bassa” ha detto il premier Giuseppe Conte a parlando dell’ordinanza firmata da De Luca. “Quindi ...

La nuova ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto infuriare il Governo centrale. Così il governatore campano ha chiuso le chiuse per l’aumento dei contagi e così ha ...

