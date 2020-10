Bus troppo pieni? A Bologna arriva la app che ti informa sul carico (Di venerdì 16 ottobre 2020) BOLOGNA – Dovrebbe attivarsi nelle prossime settimane la nuova app sviluppata da Tper per segnalare direttamente sul telefono quanto è pieno l’autobus in arrivo. Lo rende noto Claudio Mazzanti, assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, rispondendo oggi in aula a Palazzo D’Accursio alla capogruppo della Lega, Francesca Scarano. “Tper è attiva con un progetto, attualmente in via di completamento della fase di test, di informazione diretta tramite smartphone, sul livello di riempimento dei bus in arrivo- spiega Mazzanti- nelle prossime settimane si prevede l’avvio del sistema, un ulteriore strumento di infomobilità di facile consultazione a disposizione dell’utenza per muoversi in città”. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) BOLOGNA – Dovrebbe attivarsi nelle prossime settimane la nuova app sviluppata da Tper per segnalare direttamente sul telefono quanto è pieno l’autobus in arrivo. Lo rende noto Claudio Mazzanti, assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, rispondendo oggi in aula a Palazzo D’Accursio alla capogruppo della Lega, Francesca Scarano. “Tper è attiva con un progetto, attualmente in via di completamento della fase di test, di informazione diretta tramite smartphone, sul livello di riempimento dei bus in arrivo- spiega Mazzanti- nelle prossime settimane si prevede l’avvio del sistema, un ulteriore strumento di infomobilità di facile consultazione a disposizione dell’utenza per muoversi in città”.

