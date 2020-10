Allerta Meteo Toscana: forti temporali in arrivo sull’Arcipelago (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una circolazione depressionaria in via di esaurimento interessa ancora l’Italia centrale, con piogge residue attese sui rilievi e sulla costa della Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per temporali forti, associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, limitatamente all’area dell’Arcipelago toscano. L’avviso è valido dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, sabato 17 ottobre. Oggi, venerdì 16 ottobre, attese locali precipitazioni sulle zone interne, in particolare sui rilievi meridionali e di nord ovest. Nella prima parte di domani, sabato 17, possibili temporali in Arcipelago, localmente di forte ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Una circolazione depressionaria in via di esaurimento interessa ancora l’Italia centrale, con piogge residue attese sui rilievi e sulla costa della. La Sala operativa della Protezione civile regionale dellaha emesso un’codice giallo per, associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, limitatamente all’area dell’Arcipelago toscano. L’avviso è valido dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, sabato 17 ottobre. Oggi, venerdì 16 ottobre, attese locali precipitazioni sulle zone interne, in particolare sui rilievi meridionali e di nord ovest. Nella prima parte di domani, sabato 17, possibiliin Arcipelago, localmente di forte ...

Scuola e regole di allerta meteo: incontro a Chiavari

Temporali, codice giallo limitato all'Arcipelago per domani sabato 17 ottobre

