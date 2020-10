World Food Programme e l'evento DueZero30: Innovazione e ricerca per un mondo sostenibile (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre, alle ore 10, la presidente di Pellan Italia, Carlotta Pignati Costamagna, sarà ospite della diretta Facebook di “DueZero30”, lo spazio di confronto settimanale del Comitato Italiano per il World Food Programme sull’obiettivo “Zero Hunger” (Fame Zero) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Carlotta Pignati Costamagna è una giovane imprenditrice che ha investito nell’Innovazione e nella sostenibilità, tanto che nel 2019 è stata indicata da Forbes tra i 20 innovatori italiani. Grazie alla star-tup BeDimensional, con cui ha contribuito alla messa a punto di un materiale di atomi di carbonio che ha la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica si è guadagnata il soprannome ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre, alle ore 10, la presidente di Pellan Italia, Carlotta Pignati Costamagna, sarà ospite della diretta Facebook di “”, lo spazio di confronto settimanale del Comitato Italiano per ilsull’obiettivo “Zero Hunger” (Fame Zero) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Carlotta Pignati Costamagna è una giovane imprenditrice che ha investito nell’e nella sostenibilità, tanto che nel 2019 è stata indicata da Forbes tra i 20 innovatori italiani. Grazie alla star-tup BeDimensional, con cui ha contribuito alla messa a punto di un materiale di atomi di carbonio che ha la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica si è guadagnata il soprannome ...

