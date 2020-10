Uomini e Donne questioni piccanti, Maria agisce: “Stendiamo velo pietoso” (Di giovedì 15 ottobre 2020) A Uomini e Donne oggi si aprono discorsi piccanti! Dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, Simone Bolognesi e Daniela si confrontano nuovamente. Facendo un passo indietro, il cavaliere aveva dichiarato di avere intenzione di chiudere la conoscenza con la dama, dando delle spiegazioni discutibili, settimana scorsa. In studio tutti si sono schierati contro Simone, il … L'articolo Uomini e Donne questioni piccanti, Maria agisce: “Stendiamo velo pietoso” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aoggi si aprono discorsi! Dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate, Simone Bolognesi e Daniela si confrontano nuovamente. Facendo un passo indietro, il cavaliere aveva dichiarato di avere intenzione di chiudere la conoscenza con la dama, dando delle spiegazioni discutibili, settimana scorsa. In studio tutti si sono schierati contro Simone, il … L'articolo: “Stendiamopietoso” proviene da Gossip e Tv.

