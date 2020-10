"Un chiaro segno di debolezza". Massimo Giletti sindaco? La (pesantissima) frase del conduttore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massimo Giletti non conferma né smentisce la notizia sulla sua candidatura a sindaco di Roma. Il conduttore di Non è l'Arena, ospite a L'Aria Che Tira su La7, viene subito incalzato da Myrta Merlino: "È vero o no?". "Ho deciso di non parlare di questo", ha messo le mani avanti il diretto interessato che poi ha specificato: "Quando sarà il momento parlerò". Poi Giletti si sbottona e aggiunge qualche dettaglio ai rumors che circolano da giorni e che lo vedono in lizza con il centrodestra per il Campidoglio: "Che la politica cerchi un personaggio esterno al sistema è un segnale di debolezza in sé della politica. Quando sarà il momento parlerò". Un modo come un altro per dire che nulla è escluso, anzi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)non conferma né smentisce la notizia sulla sua candidatura adi Roma. Ildi Non è l'Arena, ospite a L'Aria Che Tira su La7, viene subito incalzato da Myrta Merlino: "È vero o no?". "Ho deciso di non parlare di questo", ha messo le mani avanti il diretto interessato che poi ha specificato: "Quando sarà il momento parlerò". Poisi sbottona e aggiunge qualche dettaglio ai rumors che circolano da giorni e che lo vedono in lizza con il centrodestra per il Campidoglio: "Che la politica cerchi un personaggio esterno al sistema è un segnale diin sé della politica. Quando sarà il momento parlerò". Un modo come un altro per dire che nulla è escluso, anzi. ...

Ultime Notizie dalla rete : chiaro segno Città Nuova: «Risultato elettorale chiaro segno di una insoddisfazione latente» CoratoLive Borsa: future negativi tra restrizioni Covid e negoziati Brexit

Ajer: "Milan? In estate c'è stato chiaramente un grande interesse"

Tra i calciatori finiti sul taccuino del Diavolo c’è anche Kristoffer Ajer. Parla Kristoffer Ajer che conferma l’interesse del Milan nei suo confronti. I rossoneri non hanno messo a segno il… Leggi ...

